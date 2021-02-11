主教山配水庫｜古諮會前委員質疑本港無文物保育政策　促各界追問政府進展 (19:14)

香港建築師學會前會長、古物諮詢委員會前委員林雲峯說，是次反映政府部門面對古蹟，都是持「唔好搞佢」的心態。他指出，主教山蓄水池圖則顯示，範圍較兩個正規籃球場大，不會是「水缸」。他認為政府應學習如何內部溝通，以及檢討評核機制，今次建築物被拆時仍未送上古諮會評級。

另外，林雲峯批評政府現時沒有公眾參與文物保育的機制，亦無文物保育政策，建議加入公眾參與機制，讓社會關注文物。他建議確保主教山蓄水池安全時，可盡快加長梯及打燈，讓公眾進入。

他重提當年皇后碼頭事件，時任民政事務局長何志平與古諮會討論沒有文物保育政策，不知如何處理事件，詢問政府「過了十幾年後有答案未呢？」。

至於未來保育方向，香港大學房地產及建設系助理教授余家聲認為，現時仍未了解建築物結構及當區居民意見，決定保育方法是「言之尚早」。

香港建築師學會古蹟及文物保育委員會前主席周寄欣建議，若確保建築物安全，可改建成公園，讓歷史融入市民生活。香港建築師學會則期望未來舉行建築設計比賽，增加公眾參與度。

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