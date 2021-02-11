周梓樂死因庭｜裁判官排除周梓樂從後被推下樓　明早續引導陪審團【短片】 (18:55)

急症室醫生梁子恆曾推斷周梓樂墮下前已不清醒，因為他手腳沒有擦傷或瘀傷，即沒有做防衛動作。裁判官指出，法醫驗屍時周梓樂的手腳均有不少非致命的擦傷及瘀傷，但法醫認為醫生對這些傷勢「不放在眼內」。

梁子恆亦曾表示，周梓樂可能受「二次撞撃」，即頭部受襲後墮地受傷。裁判官表示，梁子恆當時同意沒有醫學證據顯示周梓樂受襲，「二次撞撃似乎是醫學及書上的理論」。

家屬律師早前結案陳辭時曾質疑，專家證人、政府高級化驗師鄭郁棋的法證分析受制於警方調查方向。裁判官引導時特意解釋死因庭的調查方向，表示當死因庭收到死亡報告，會指示警方調查，有需要則再指示警方找獨立專家。死因庭會就專家的收費表篩選，不存在專家有既定立場；強調專家得到的資料跟陪審團、代表律師所得的一樣，「無多無少」。

裁判官說，如對專家有批評應在他作供時提問，而非在結案陳辭時指出，「我覺得唔係好適合」，但是否接納專家證供則由陪審團決定。

裁判官明早繼續引導陪審團，然後陪審團退庭商議裁決。

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