文員涉攜激光筆控公眾地方管武器　辯方質疑警供辭無提及有光束照防線 (17:30)

被告冼詠倫（33歲），報稱文員，控罪指稱他2019年11月2日在灣仔北海中心外，攜有一個能發出激光的裝置。

高級督察徐駿耀供稱，當晚9時許在灣仔前往銅鑼灣一帶時，見有光束照向警方防線。辯方盤問時質疑，為何徐駿耀在供辭沒有提及，在庭上才指出此事，徐駿耀稱供辭只概括當晚發生的事，但不同意事件沒有發生。

警員陳旭坤（譯音）作供時指出，當日隸屬總區應變大隊特別戰術小隊S隊，即速龍小隊，晚上9時許接報往軒尼詩道作拘捕行動，跑至北海中心外時，見被告向他迎面跑來，見到他時轉身跑往旁邊後巷。陳旭坤從後捉住被告，並「制定」被告，被告掙扎，二人倒地，陳旭坤的同袍上前協助，並為被告鎖上黑色索帶，陳旭坤其後宣布以非法集結和違反《禁蒙面法》作出拘捕。辯方要求陳旭坤解釋何謂「制定」，他回應稱被告嘗試揈開他的手，被制服在地上後才停止掙扎。

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