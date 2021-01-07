16歲少年涉逾40宗刑毁被捕　警：不法分子以「搵快錢」誘犯案 (17:00)

被捕16歲少年報稱無業。他涉與去年10月至昨日（6日）至少40宗刑毁案有關，主要犯案手法為淋紅油。警方經調查相信，被捕少年可能涉及另外20宗淋紅油案，涉案地點包括元朗、大埔、沙田、港島東區、九龍城、觀塘、深水埗及將軍澳，惟警方未有接獲相關案件的事主報案，正作深入調查。

警方葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源指出，有不法分子於社交平台以「搵快錢」作招徠，誘使少年犯案，而相關招聘信息只在少年的朋友圈子中流傳，信息未有明確列出工作內容；只須按指示到指定地址進行破壞，其後拍下照片作證，便可取得現金報酬，酬金由數十元至數千元不等。

林志源說，葵青警區去年就非法收債相關的刑毁案拘捕45人，當中14人為20歲以下、7人報稱學生；今年首7天，葵青警區已拘捕5名16歲或以下少年涉刑事毁壞，警方相信同類案件有上升趨勢，認為與少年參與非法活動的門檻低等及金錢誘因有關。