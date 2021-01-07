小學教師林麗棠校內墮斃　校長稱「一時衝動」問事主考慮辭職否 (16:05)

羅婉儀憶述，事發前一星期她因漏發通告一事召見林麗棠，其間向對方說：「如果你再犯呢啲咁嚴重錯誤，真係公積金都不保，你會唔會考慮辭職？」她強調，當時一時衝動，並非實際要林麗棠辭職，又稱自己當時的壓力亦很大。事發前一天，她再次接見林麗棠討論工作安排，形容自己「完全冇惡過」，當天的溝通「處理得好好」。

被問到很多證人均指她不尊重老師，羅婉儀對此表示不明白，她堅稱自己從沒說過證人指稱她的侮辱說話，例如「你未夠班唔好同我講嘢」等。

家屬代表律師在開始盤問前，先向羅婉儀陳辭說：「今日是林老師過身第20個月，在李東海小學，尊重和承擔責任是重要的價值」，「我希望你可以真誠回答我問題」。

律師指出，羅婉儀在事發後沒有面對傳媒及向家人解釋，她解釋說自己當時未能接受事件，與此同時她被人起底，遭人抨擊是殺人兇手，致情緒崩潰，其後再被勒令休假。

律師向羅婉儀稱，其證供給人的感覺是林麗棠墮樓一事與她無關，羅婉儀回應稱她的辭職說話可能令事主擔心。律師追問是否除此之外沒有其他原因，她表示「諗唔到有其他事」，自言不知道死者一直都不開心。羅婉儀同意漏發通告一事未嚴重至要林麗棠辭職，惟否認自己的管治方式有問題。

聆訊午續。

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