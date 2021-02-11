周梓樂死因庭｜裁判官提陪審團勿預設立場　指出無證據顯示周梓樂參與示威 (14:01)

裁判官首先表示，今次研訊與社會事件有關，陪審員對示威者或警方有看法是正常不過，但不應有預設立場，「唔好因為自己嘅意見，而假設一啲人係啱定係錯，或者有目標行事」，又提醒陪審員只可考慮庭上證供作裁斷，不應受網上資訊或報章影響。

裁判官總結證供時指出，周梓樂當日以Telegram向友人表示「喺停車場食花生啫」，「食花生」意指旁觀事件；由於周梓樂的背包沒有示威者常見的裝備，例如防毒面具和頭盔，大概與「食花生」的情況脗合。裁判官強調，雖然周梓樂遇事前在停車場徘徊，但無證據顯示他有份參與示威，建議陪審團不宜作過度猜測。

對於廣明苑廣新閣鏡頭拍到黑影跌下，裁判官表示，對比廣明苑和停車場內的鏡頭，發現黑影墜落與出現可疑光束的時間相近，所以客觀上「幾能夠相信黑影係梓樂」。

此外，今早甫開庭時有陪審員問及，周梓樂隨身的iPhone 11設密碼，所以警員無法解鎖，現在能否從iCloud雲端重置手機的資料。裁判官引述網罪科警員的供辭指出，警方從周梓樂的iPad找不到使用iCloud的痕迹。

周梓樂母親首度庭上開腔

周梓樂母親聽畢，傾前用咪高峰插話說「法官大人，我覺得梓樂應該有iCloud……我想更正，梓樂係有iCloud」，是她首度在庭上開腔。裁判官回應稱，死因庭已經傳召所有證人。及後陪審團問到周梓樂當日有否帶鎖匙外出，裁判官重申證供沒有提及。

周母此時稍有異議，裁判官即打斷她，指出「媽媽知道任何嘢，唔可以咁樣突然起身講」，因為證人要宣誓作供，才獲接納為證據。

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