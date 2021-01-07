康宏辦事處刑毁案　警拘7人 (13:44)

警方指出，去年11月28日凌晨零時05分，灣仔莊士敦道68號一商廈玻璃幕牆及玻璃門遭兩名南亞裔男子以鐵槌擊碎，兩男事後逃走。警方經調查發現，案發前兩日，上址一公司曾召開特別董東大會，但受新型冠狀病毒疫情影響，大會無法容納所有股民參與，會議未正式進入規程內容已被腰斬。警方根據閉路電視片段分析，鎖定5男2女與案有關，當中3名南亞裔男子及2名中國籍男子曾於案發前一日到上址作地形勘察，並將犯案工具藏於後巷。警方留意到，案中兩名中國籍男子乘坐私家車出行，遂按車主及司機資料鎖定涉案人身分。

警方昨午展開拘捕行動，於各區拘捕年齡介乎23至47歲的5男2女，部分人有三合會背景；被捕的3名南亞裔男子正被扣查，其餘被捕人獲准保釋候查。警方指出，如市民投資失利應循合法途徑追討賠償，又稱本案明顯涉及三合會元素，相信有人聘用涉案南亞裔男子進行違法行為。

據悉，涉案公司為康宏環球。翻查資料，康宏環球去年11月於舉行特別股東會（EGM），以表決罷免李晉頤及林國昌以外的現任董事會成員，以及委任第二大股東郭曉群、及由其提名的港鐵前主席馬時亨和立法會議員石禮謙入董事會等議案，但會議開始3至4分鐘，便因雙方發生爭拗而被終止。