涉網售迷姦毒品　性商店負責人等11人被捕 (13:05)

7男4女被捕人年齡介乎20至33歲，當中8人為內地人，其餘3人為本地一間性商店負責人、其網店合伙人，以及一名協助取貨及速遞的男子，他們涉嫌串謀販毒及非法銷售第一部毒藥。

警方發現有不法分子於網上發帖，聲稱可售賣含有迷姦成分貨品，包括迷姦水、「啪啪粉」等，並稱使用後可令人神志不清及失去記憶。警方經調查相信，該批貨品由內地分銷至香港、台灣及澳門等地，遂聯同內地廣東省公安廳展開執法行動。

內地執法人員於清遠搗破涉案犯罪團伙，拘捕8名內地男女。本港警方再於前日（5日）採取行動，在太子大南街一速遞站外拘捕一名28歲陳姓男子，於其寄出的包裹中檢獲兩支迷姦藥及一些含第一部毒藥的壯陽藥。探員及後於將軍澳拘捕一名涉安排收款及速遞的梁姓28歲男子，並於觀塘駿業街一商廈拘捕一名28歲陳姓性商品店舖男負責人，檢獲13支迷姦藥、175盒含第一部毒藥粉末及40粒威而鋼。探員另於葵涌葵定路一工廈單位檢獲800支迷姦藥、76盒含第一部毒藥粉末及750粒威而鋼，行動中檢獲貨品總值逾72.4萬元。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪指出，被捕人涉以性商店名義，於網上平台羅列產品效果吸引顧客。警方指出，相關毒品及貨品無色無味，如混入食物或飲品較難察覺，提醒市民如有人提供食品或飲品應加倍留意，如有疑惑可報警求助。