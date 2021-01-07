新冠疫苗｜曾浩輝料首批疫苗2月初或之前抵港　冀2月起接種 (11:55)

新冠疫苗的安全性和副作用引起關注，曾浩輝表示，本港購入該3種疫苗時有許多要求，「唔係掟飛標咁掟出嚟」，海外衛生當局已批准疫苗註冊；專家委員會會審視疫苗的安全性，認為本港適合使用。

他稱會監測副作用，留意海外接種疫苗的情況，亦在本港設被動和主動的監察系統，被動監察系統是收集情報，按照現時有機制，若醫生發覺疫苗出現較嚴重反應，便呈報衛生當局，但因新冠疫苗較新，除恆常做法外，亦籌劃主動式做法，倘接種疫苗後有嚴重個案需入院，會主動「撈返出嚟睇」與疫苗的關係。他又說，會與大學合作，以大數據監察疫苗副作用。

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