新冠疫苗｜曾浩輝料首批疫苗2月初或之前抵港　冀2月起接種 (11:55)

科興新型冠狀病毒滅活疫苗今天（7日）將公布第三期數據。疫苗接種計劃專責工作小組成員曾浩輝今在港台節目表示，預計首批科興疫苗和BioNTech疫苗2月初或之前到港，冀小組1月底完成籌備工作和公布細節，2月開始疫苗接種計劃；12人的疫苗顧問專家委員會審批疫苗的安全性、有效性和品質，決定是否可以使用。
新冠疫苗的安全性和副作用引起關注，曾浩輝表示，本港購入該3種疫苗時有許多要求，「唔係掟飛標咁掟出嚟」，海外衛生當局已批准疫苗註冊；專家委員會會審視疫苗的安全性，認為本港適合使用。
他稱會監測副作用，留意海外接種疫苗的情況，亦在本港設被動和主動的監察系統，被動監察系統是收集情報，按照現時有機制，若醫生發覺疫苗出現較嚴重反應，便呈報衛生當局，但因新冠疫苗較新，除恆常做法外，亦籌劃主動式做法，倘接種疫苗後有嚴重個案需入院，會主動「撈返出嚟睇」與疫苗的關係。他又說，會與大學合作，以大數據監察疫苗副作用。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠疫苗 科興疫苗 BioNTech疫苗 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介