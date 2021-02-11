35＋大搜捕｜被捕人陸續獲保釋　包括戴耀廷涂謹申楊岳橋朱凱廸岑敖暉【不斷更新】 (23:50)

【23:50】截至今日（7日）晚上11時50分，已保釋者包括：

港大法律系前副教授戴耀廷

公民黨郭家麒、譚文豪、楊岳橋

民主黨涂謹申、黃碧雲、尹兆堅、林卓廷

立法會前議員陳志全

立法會前議員朱凱廸

立法會前議員毛孟靜

荃灣區議員岑敖暉

西貢區議員柯耀林

中西區區議員梁晃維

民協深水埗區議員何啟明

東區區議員李予信

東區區議員鄭達鴻

觀塘區議員李嘉達

南區區議員袁嘉蔚

西貢區議會主席鍾錦麟

西貢區議員范國威

元朗區議員王百羽

東區區議員徐子見

南區區議員彭卓棋

屯門區議員張可森

前學民思潮發言人黃子悅

職工盟主席吳敏兒

民間集會團隊發言人劉頴匡

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠

半島連線召集人馮達浚

印裔社工安德里

樹仁大學學生會前會長劉澤鋒

「立場新聞」前記者何桂藍

鄒家成

黃之鋒獄中被捕

【12:50】據了解，正在石壁監獄服刑的黃之鋒已被拘捕，他涉嫌違反《港區國安法》。

【11:17】據了解，民主動力司庫關尚義深夜已獲保釋，其餘大部分被捕人將於今早（7日）約11時起陸續獲保釋。

另外，其中去年4月撰文〈真攬炒十步〉的港大法律系前副教授戴耀廷昨被捕，據悉他身在馬鞍山警署。

35+大搜捕 相關報道：

涂謹申准保釋 「為何香港不能做回真正一國兩制？」

黃碧雲表震驚稱國安法被濫用打壓異見 岑子杰批警拘反對派荒謬