新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:50)

本港周三（2021年1月6日）新增25宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月31日至2021年1月6日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:43報道：港今增33確診5源頭不明 逾30初步陽性
○油尖旺區
豪畔酒店
圓方
雅蘭中心1期
家樂坊
朗豪坊
荷李活商業中心
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
○深水埗區
北河街市政大廈
曼坊 意樂餐廳
石硤尾商場
長安大廈 大家食
○觀塘區
德田街市
apm 金記冰室
麗港城商場 一粥麵
秀茂坪商場 小洋蔥
鯉魚門市政大廈
大本型 客家好棧
○九龍城區
繽紛購物城
土瓜灣郵政局
民泰街43號 金坊泰國美食
何文田廣場
8度海逸酒店 8度餐廳
北帝街28號A 煌興火鍋菜館
翔龍灣廣場 喜盈樓
○黃大仙區
竹園廣場
彩虹道街市及熟食中心
樂富廣場 名苑酒家
○東區
英皇大廈 大澳德發
公主大廈 知粥嘗樂
○灣仔區
崇光（香港崇光百貨）
灣仔街市
○葵青區
青衣城
活@KCC 龍皇酒家
○元朗區
朗屏商場
天晴商場 美心MX
仁義大廈 深仔記
天瑞商場
元朗廣場 潮館
港鐵元朗站 彩晶軒
○屯門區
新都商場
屯門市廣場1期 霸嗎拉麵
○大埔區
昌運中心 滿腹食堂
大埔廣場 多多車仔麵
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○西貢區
將軍澳中心 穴の酒販
將軍澳廣場
萬年街87-89號 全記海鮮菜館
○離島區
香港國際機場一號客運大樓 Delifrance
亞洲國際博覽館
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月6日）
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