19歲學生兩襲警罪一罪成一脫罪　官：相當大可能判禁閉式刑罰 (19:21)

被告賈雲龍（19歲）報稱學生，他承認於2019年9月2日在港鐵樂富站，連同他人在公眾地方作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；他另被控於同日同地分別襲擊警員A及B。

屈官裁決時指出，雖然辯方質疑警員A在書面供詞上稱被告當時用上半身撞其右前臂，惟作供時卻稱被告是撞向他的上半身，但當時被告是迎面撞向A，上半身和右前臂都有可能被擊中，因此沒有不能磨合的差異，加上案發時至審訊超過一年，情況可理解，最終裁定一項襲警罪成。

屈官續稱，從兩段新聞片段可見，當時警員A和另一警員向被告使用警棍，警員B從後抱被告，被告彎低身向後退。屈官指出，當時被告正逃離追截，其間的身體接觸有可能是警員B撞向被告而造成，故認為被告當時無意圖襲擊警員B，裁定另一襲警罪名不成立。

辯方求情稱，被告學業和體育成績良好，案發時年僅18歲，當日受網上群組號召，一時衝動犯案，行為亦非同類案件中最嚴重，希望法庭輕判。屈官表示，襲警為嚴重罪行，即使初犯，經審訊後一旦罪成，「相當大可能判處禁閉式刑罰」。裁決後，大批旁聽者向賈雲龍大叫「撐住呀」。

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