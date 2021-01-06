強制檢測大廈名單一覽 (23:37)

截至1月6日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2020年12月24日至2021年1月6日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月9日或之前須接受檢測）：
．馬鞍山頌安邨頌智樓
任何在2020年12月15日至28日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月6至9日期間須接受第二次檢測）
．彩雲（二）邨豐澤樓
任何在2020年12月23日至2021年1月5日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月8日或之前須接受檢測）：
．紅磡明安街20號寶石戲院大廈A座
．深水埗保安道255號寶熙苑榮熙閣（B座）
．屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓（第3座）
任何在2020年12月21日至2021年1月3日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月6日或之前須接受檢測）：
．深水埗元州街303號元州邨元盛樓
．西貢將軍澳翠琳路11號翠林邨輝林樓
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