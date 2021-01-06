英籍教師及印籍青年認旺角非法集結　還押明日判刑 (17:51)

首被告為印度籍的Grewal Harjot Singh（22歲），報稱無業；次被告為英國籍教師Jenkins Joshua David（23歲）。兩人同被控於去年11月30日，在旺角太子道西近彌敦道交界，連同其他身分不詳的人參與非法集結。

次被告原本另被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途罪，即在同日同地管有94條索帶，獲控方不提證供起訴。

控方案情指稱，當晚9時許，有約百名身穿黑衣及蒙面示威者，在旺角太子道西及彌敦道交界，用雪糕筒、盆栽及木板等物件堵路，警方遂發出口頭警告及舉旗，並沿彌敦道向尖沙嘴方向驅散。直至晚上9時20分，警方在堵路處約120米外的荔枝角路及上海街交界，看見身穿黑衣褲的兩被告在步行時，突然見到警車便跑走。

警方上前截停及拘捕兩被告，警誡下兩人保持緘默。其後警方翻查傳媒直播及閉路電視片段，發現印籍被告曾在港鐵太子站C1出口搬運雜物堵路，英籍被告則在同一地方用一些物件綁起路障，又將發泡膠盒放在地上。

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