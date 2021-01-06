馬道立退休前法律儀式：法治是必要根基　涵蓋貫徹落實人權和基本自由 (18:20)

馬道立：那美好的仗我已經打過了

馬官最後表示，想到這次是他最後一次在法庭，百感交集，又說擔任終院首席法官和服務香港，為他人生中最大的榮耀。他形容已時刻傾盡全力恪守誓言和秉持原則，克盡己任，並引用《聖經》金句「我希望我可以說，那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了」，又說自己生於香港，香港永遠是他的家，香港以法治為根基，將會保持繁榮昌盛。

馬官致辭時指出，《基本法》第2條已訂明香港享有的權利，包括獨立的司法權，形容任何討論法治、司法獨立、法官角色和職責的根本概念，均必須以《基本法》為依歸，「絕不是隨意套用於香港的陌生概念」。他重申，司法獨立的含意不容誤解，但強調有關概念與政治無關。

馬官表示，他一直十分強調需與內地法院進行有意義的交流，藉此加深了解彼此的法制，他多年來亦與歷任最高人民法院院長進行不少意義重大的交流，並向他們和其他內地法官致謝。

感謝香港法官忠誠盡心履行責任

馬官同時感謝一眾香港法官，形容無論香港政治、社會或經濟氛圍是好是壞，一眾法官均忠誠盡心地履行責任；無論遭受何種或何等嚴苛的批評，「這些批評可以極為尖刻，有時甚或近乎辱罵」，但一眾法官一直堅守使命、毫不動搖，「正如我所相信，市民大眾大都信任我們的法官，亦對他們在處理日常工作時緊守原則感到放心。」

馬官說，一眾海外法官對香港整體，尤其法治方面有重大貢獻。他促在討論海外非常任法官的角色時，「切忌讓政治蒙蔽理智分析」，形容他們在切實反映香港正是普通法適用地區。

多名法律界人士今到場祝賀，包括終院首任首席法官李國能、上訴庭法官薛偉成和區慶祥、大律師公會前主席李柱銘、陳景生和石永泰等。特首林鄭月娥、政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、新署任刑事檢控專員譚耀豪、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、大律師公會主席戴啟思，以及律師會會長彭韻僖亦有到場。

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