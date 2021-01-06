新冠肺炎｜張竹君：不肯定掌握所有社區個案　疫情放緩仍要謹慎 (17:46)

張竹君認為，現時確診數字應反映政府上月加強社交距離措施、市民提高警覺後的情況。但她指出，雖今日確診個案跌至20多宗，惟個案減少只是一兩日的數字，相信會有上落，但整體趨勢下降是好現象。她又認為，目前仍有源頭不明個案，可能仍有出現病徵的人無求醫或檢測致未被發現，亦可能有沒病徵的感染者傳播病毒，呼籲市民仍要保持謹慎。

另外，政府計劃加強追蹤患者密切接觸者的密切接觸者。張竹君稱當局未有詳細的追蹤方式，現時會建議密切接觸者的家人做檢測，形容檢測是保護自己及其他人的安排，但強調這暫時只是建議。

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