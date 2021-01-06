裝修工雷射筆照旺角警署判囚半年　官：須對公眾集會案件判阻嚇性刑罰 (17:28)

前年10月12日，輕度智障、人稱「發仔」的李啟發及有邊緣智商的年輕裝修工以雷射筆照射旺角警署，被警員拘捕。裝修工早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，今（6日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官鍾明新表示，被告有份以雷射筆照射警員，導致警員眼部受傷，而上訴庭審理2014年黃之鋒衝擊公民廣場案時，已表明近年大型示威頻生，法庭須對公眾集會案件判處阻嚇性刑罰，最終判被告入獄半年。