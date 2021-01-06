裝修工雷射筆照旺角警署判囚半年　官：須對公眾集會案件判阻嚇性刑罰 (17:28)

前年10月12日，輕度智障、人稱「發仔」的李啟發及有邊緣智商的年輕裝修工以雷射筆照射旺角警署，被警員拘捕。裝修工早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，今（6日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官鍾明新表示，被告有份以雷射筆照射警員，導致警員眼部受傷，而上訴庭審理2014年黃之鋒衝擊公民廣場案時，已表明近年大型示威頻生，法庭須對公眾集會案件判處阻嚇性刑罰，最終判被告入獄半年。
首被告陳立凱（21歲）為裝修工人，辯方早前透露他患強迫症，在智力測試被評為「邊緣智商」。辯方今日求情稱，報告顯示被告有多重心理病，須接受精神病管理。
案情指稱，過百名示威者案發當日下午4時起在旺角警署外聚集，首被告當晚9時以雷射筆照向警署，被截停時戴口罩蒙面。他警誡下表示，當時以雷射筆瞄準警署的窗戶照射，「諗住引佢哋（警員）出嚟」。至於次被告李啟發，其案件已押後至2月25日再訊。
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