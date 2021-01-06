35＋大搜捕｜中聯辦：相信廣大市民看清戴耀廷等險惡居心 (17:15)

發言人指出，被捕者涉嫌違反《港區國安法》第22條規定的顛覆國家政權罪，並支持將有策略地組織或實施癱瘓政府的涉嫌違法者，與一般受誤導參加所謂「初選」投票的民眾區分開來，相信廣大市民能看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，共同維護國家安全及社會整體利益。

國安公署：支持港警打擊危害國家安全行為

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署發言人表示，堅決支持香港警方依法履職、打擊危害國家安全行為、拘捕戴耀廷等人，稱任何人觸犯《港區國安法》，都必須受法律制裁。

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