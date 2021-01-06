35＋大搜捕｜民主派見記者　民主黨：港府選擇與民意對抗【短片】 (16:53)

公民黨有4人被捕，主席梁家傑表示，拘捕行動不尊重市民投票權，又稱本港行政、立法互相制衡，立法會議員有權按《基本法》否決《財政預算案》，批評保安局長李家超、警方國安處高級警司李桂華的說法「站不住腳」。對於有傳媒機構被要求交出文件，梁家傑批評做法損害傳媒權利。

社民連有2人被捕，主席黃浩銘表示，如參選人的助選團亦算違法，他已準備好被捕。他呼籲市民用盡平台傳播真相，直言坐牢並不可怕，最可怕是公眾變得冷漠。

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