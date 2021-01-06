35＋大搜捕｜民主派見記者　民主黨：港府選擇與民意對抗【短片】 (16:53)

參加去年7月民主派初選的50多名民主派今早（6日）被捕，民主派下午召開記者會。民主黨有7人被捕，主席羅健熙表示，政府選擇與民意對抗，用法律報復民主派，他強調各個政黨、陣營均能自由進行初選，做法無不合適之處。羅健熙批評，《港區國安法》已成「萬能key」，港府意圖製造白色恐佈。被問民主派初選的目的，羅健熙表示各人參加初選的原因不同，但他認為民主派比建制派好，故希望藉此「選走」建制派，令香港變得更好。
公民黨有4人被捕，主席梁家傑表示，拘捕行動不尊重市民投票權，又稱本港行政、立法互相制衡，立法會議員有權按《基本法》否決《財政預算案》，批評保安局長李家超、警方國安處高級警司李桂華的說法「站不住腳」。對於有傳媒機構被要求交出文件，梁家傑批評做法損害傳媒權利。
社民連有2人被捕，主席黃浩銘表示，如參選人的助選團亦算違法，他已準備好被捕。他呼籲市民用盡平台傳播真相，直言坐牢並不可怕，最可怕是公眾變得冷漠。
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