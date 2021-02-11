新冠肺炎｜今增25確診7源頭不明　頌安邨頌智樓須強制檢測　染疫九巴司機曾駕駛36M、234A、32H線 (16:37)

其中一宗本地感染、無源頭個案是一名九巴司機（個案9054），衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他曾駕駛36M、234A及32H線；1月3日發病，同日是最近一次上班，駕32H線；發病前兩日的傳染期內，於1月1日駕234A線，1月2日則無上班。九巴指出，該司機亦曾駕駛234B線。

另一宗無源頭個案是黃大仙香港心理衛生會艾齡樓38歲男院友（個案9059），他最近在西貢親戚家中做裝修，除此之外沒有去其他特別地方。

張竹君表示，艾齡樓院友可自由出入，如上班、與其他人外出行街、食飯等；因院友會在客廳共膳，37名院友送往薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫。院舍在黃大仙下邨龍吉樓地下及2樓，故若龍吉樓有第二宗源頭不明個案，會建議安排強制檢測。

另外，將藍隧道地盤群組增3人染疫。

3宗輸入個案當中，一人是機組人員，1月3日由埃塞俄比亞乘ET3614航班到港；另一人是海員，1月4日由俄羅斯乘EK384航班抵港；餘下一人去年12月24日由印度經多哈乘QR818航班抵港，檢疫第12日的樣本對新冠病毒呈陽性。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，屯門醫院核子醫學部一名放射師初步確診。該放射師1月4日因喉嚨痛到私家診所求診，接受深喉唾液測試，1月5日晚上驗出初步陽性。他12月31日最近一次上班，主要在核子醫學部進行放射診斷工作，毋須進入高風險區域，亦毋須長時間接觸病人，工作時有合適個人防護裝備。他另有家人初步確診。同部門一名員工曾與染疫放射師共膳，列密切接觸者要檢疫。

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