小學教師林麗棠校內墮斃　東華三院學務總主任曾接對校長投訴　認未有意識問題嚴重 (16:01)

吳奇壎供稱，東華三院的投訴機制有保密原則，但不是絕對保密，因一旦投訴初步成立，會要求受查人提供資料。他指出匿名投訴較難處理，但仍會視乎嚴重性及是否有完整具體事實。

吳奇壎憶述，2018年6月他連續收到兩個針對羅婉儀的匿名投訴，事後他和下屬審視資料後認為問題是校長與教師的關係，要求羅婉儀提供資料解釋。他承認，當時未能判斷問題的嚴重性，否則會入學校調查。他又同意事發前的投訴制度不健全，校董會未能察覺校長問題及教師不滿是有不足。

家屬代表律師指出，林麗棠事發前一日以實名投訴，但其下屬周志堅接見前後均有致電羅婉儀，違反保密原則，吳奇壎表示他相信周志堅真心想幫林麗棠，「我唔能夠話同唔同意，只能夠話我理解佢做法」。

死因裁判官追問，周志堅得悉羅婉儀不聽林麗棠說話，仍叫她關顧教師，是否未必是有效的處理方法，吳奇壎回答道：「我相信有其他更好的方法。」。他承認在任8年未曾試過有教師親赴總部向他求助，林麗棠的行為不尋常。聆訊午續。

小學教師林麗棠校內墮斃 死因研訊：

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