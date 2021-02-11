35＋大搜捕｜李桂華：派千警拘53人　向4公司發「物料提交令」索資料　凍結160萬元資金【短片】 (17:23)

李桂華指出，被捕者涉違《港區國安法》第22條第三項，即「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能」。他稱，收到「物料提交令」的4間公司，警方並非索取採訪資料，而是該些公司與計劃涉及的交易資料。

據了解，4間收到「物料提交令」的媒體，是壹傳媒、《蘋果日報》、「立場新聞」及「獨立媒體」。

李桂華：不會對參與初選60萬市民展開調查

李桂華補充，計劃雖然於《港區國安法》實施前提出，但具延續性，在去年7月、即國安法實施後舉行初選。警方亦發現，參與者獲主辦人金錢資助，涉款4000元至29萬元。

李桂華又表示，警方不會對參與初選的60萬名市民展開刑事調查。

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