35＋大搜捕｜李家超：警拘顛覆國家政權活躍分子　相關者圖以歹毒計劃癱瘓政府 (14:23)

參加去年7月民主派初選的50多名民主派，今早（6日）分別被警方拘捕。保安局長李家超下午在立法會見記者，形容警方是拘捕顛覆國家政權活躍分子，相關者「圖謀以歹毒計劃癱瘓特區政府」，通過「攬炒十步曲」、「35+」，通過他們協定的初選，取得立法會取得過半議席後，「不顧一切，只一心否決特區政府《財政預算案》，令特首下台，特區政府停擺，令政府不能履行職能」。17:23報道：李桂華：派千警拘53人 向4公司發「物料提交令」索資料 凍結160萬元資金
李家超表示，「攬炒十步曲」提及以大規模街頭暴動和其他手段，令香港「攬炒」，相關行動是有組織和有計劃令香港陷入深淵，如歹毒計劃得逞，會令香港社會經濟受嚴重破壞，香港再次經歷萬劫不復的深淵，警方行動是必要和必須。他說，必須再強調政府絕不容忍顛覆國家政權罪行，此罪行嚴重，政府定會迎頭打擊、嚴厲執法。
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被問到否決預算案是《基本法》下議員權力，議員是否不能否決預算案，李家超指出，《基本法》下審議預算案是議員職責。他提及，有人一心否決預算案，令立法會重選，再否決預算案，從而令特首下台，但稱不透露有關案件的其他細節。他說，自《港區國安法》訂立後，對顛覆政權罪有清晰定義，任何人顛覆政權，以不合法的行為組織策劃、實施或協助實施，而行為是會嚴重干擾、阻撓或破壞特區政府履行法律職能，會犯顛覆罪。
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