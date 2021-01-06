中大醫院啟用首日　市民稱覆診過程順暢 (13:55)

手撐拐杖的曾先生表示，今早（6日）9時半到專科門診覆診，見醫生及取藥歷時兩小時，過程順暢，「服務態度好好」。他獲政府門診轉介至中大醫院求診，以套餐價收費，但不透露金額及病情。

居於九龍的余先生表示，原本在尖沙嘴的中大門診接受物理治療，獲治療師轉介至中大醫院覆診，費用同樣是600多元。他說自己肩膊受傷，中大醫院有較多器材協助復康，現時康復中心病人人數少，過程非常順暢，一個半小時便完成治療，是「幾好嘅體驗」。惟其住所不近中大醫院，未必會經常選擇在此覆診，視乎物理治療師駐診時間而定。

骨痛婦不獲公院轉介骨科 無醫保仍查詢私營中大醫院服務

年邁的馮氏夫婦居於上水，二人從報紙得知中大醫院啟用，特意到場查詢專科門診服務。馮女士以長傘輔助步行，透露左腳早前不能走動，往公立醫院急症室求診後，急症室醫生拒絕轉介她至骨科門診治療，但她現時不時骨痛，希望盡快看醫生，故希望查詢中大醫院服務。兩人沒購買醫療保險，但因「公營服務要等好耐」，打算轉用私院服務，惟他們沒有預約，職員着他們致電查詢。

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