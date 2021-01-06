8警涉毁露宿者家當誣衊藏毒3警涉施襲　准保釋2月2日再訊 (13:15)

8名被告為男警郭展昇（30歲）、男警韓廷光（29歲）、男警梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、男警長林華嘉（44歲）、男警莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及男警陳守業（27歲）。

其中4項控罪涉及去年2月4日的掃蕩行動，梁飛鵬及龐雋詩同被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；林華嘉及陳守業被控另一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，與遮蓋閉路電視攝錄鏡頭有關；郭展昇、梁飛鵬及陳守業被控對他人身體加以嚴重傷害，涉及傷害男子阮文山；韓廷光被控在公職中行為失當。

另外3項控罪發生於去年2月4日至5月21日，林華嘉、莫志成、尹栢詩各被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，涉及作出虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷Le Van Muoi。

餘下3項控罪與去年2月24日的行動有關，郭展昇被控兩項刑事損壞罪，涉及損壞阮文山的膠箱，和屬於不知名者的罐頭等；韓廷光被控在公職中行為失當罪。

裁判官批准8名被告各以1000元現金保釋，其間不得接觸45名控方證人，亦須禁足案發的公園。