中大醫院啟用首日　電子申報後未能收到信息　進「發燒病人專用」廁所無阻 (12:53)

記者以市民身分內進，在門口掃二維碼後填寫電子申報表，需填姓名、聯絡電話（需有WhatsApp）及健康狀況，職員說收到WhatsApp信息後可內進，但數分鐘後仍未收到信息，記者需再填寫實體表格。截至上午11時，記者仍未收到相關信息，並見到門口已收起二維碼，進入的市民只能填實體表格。

大學站旁的中大醫院正門入口是LG樓層，記者內進後乘扶手電梯上G樓的普通科門診。記者曾進入普通科門診時，向職員表示想去廁所，職員指示廁所方向，記者入廁所後，發現女廁廁格門貼上「發燒病人專用洗手間」，但未有職員阻住記者內進。記者離開時見到男廁門外均貼上「發燒病人專用洗手間」。據現場了解，普通科門診內有分流站，並有負壓房間分流發燒或高危病人。

另外，記者對比大樓「水牌」，發現G樓沒有列出普通科門診，未開放服務的急症門診中心則有列出。

中大醫院首階段開放服務包括普通科門診、專科門診、運動醫學及復康中心、保健中心、內視鏡中心、眼科中心等，而物理治療及心臟科中心現階段服務有醫生轉介信的病人。除普通科門診毋須預約外，其他服務需要預約，訪客亦必須要預約內進。

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