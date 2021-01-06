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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周二（2021年1月5日）新增32宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月30日至2021年1月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增25確診7源頭不明　將藍隧道地盤群組增3人染疫　頌安邨頌智樓須強制檢測

○油尖旺區

家樂坊

朗豪坊

旺角中心

荷李活商業中心

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

始創中心 海港酒家

港威商場 Cova Ristorante & Caffe

大全樓 十三少酸菜魚

新旺大樓 輝記雞粥檔

○深水埗區

南昌薈

長安大廈 大家食

西九龍中心 凱日宴會廳

○觀塘區

秀茂坪商場 小洋蔥

鯉魚門市政大廈

大本型 客家好棧

○九龍城區

民泰街43號 金坊泰國美食

何文田廣場

8度海逸酒店 8度餐廳

北帝街28號A 煌興火鍋菜館

翔龍灣廣場 喜盈樓

○黃大仙區

竹園廣場

彩虹道街市及熟食中心

樂富廣場 名苑酒家

黃大仙中心南館 麥當勞

利景工業大廈 永發飲食中心

慈雲山中心 大快活

○中西區

太古廣場栢舍

海富中心

○灣仔區

灣仔街市

軒尼詩大廈 大家樂

○葵青區

活@KCC 龍皇酒家

青衣城 小王牛肉麵

○元朗區

朗屏商場

繽紛購物城

天晴商場 美心MX

仁義大廈 深仔記

天瑞商場

天盛商場

嘉湖新北江商場

元朗廣場 潮館

港鐵元朗站 彩晶軒

○屯門區

新都商場

屯門市廣場1期 霸嗎拉麵

蝴蝶街市

○大埔區

昌運中心 滿腹食堂

大埔廣場 多多車仔麵

儲金閣 譚仔三哥米線

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○西貢區

新都城中心2期 一粥麵

萬年街87-89號 全記海鮮菜館

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月5日）

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