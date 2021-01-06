新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周二（2021年1月5日）新增32宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月30日至2021年1月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增25確診7源頭不明 將藍隧道地盤群組增3人染疫 頌安邨頌智樓須強制檢測
○油尖旺區
家樂坊
朗豪坊
旺角中心
荷李活商業中心
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
始創中心 海港酒家
港威商場 Cova Ristorante & Caffe
大全樓 十三少酸菜魚
新旺大樓 輝記雞粥檔
○深水埗區
南昌薈
長安大廈 大家食
西九龍中心 凱日宴會廳
○觀塘區
秀茂坪商場 小洋蔥
鯉魚門市政大廈
大本型 客家好棧
○九龍城區
民泰街43號 金坊泰國美食
何文田廣場
8度海逸酒店 8度餐廳
北帝街28號A 煌興火鍋菜館
翔龍灣廣場 喜盈樓
○黃大仙區
竹園廣場
彩虹道街市及熟食中心
樂富廣場 名苑酒家
黃大仙中心南館 麥當勞
利景工業大廈 永發飲食中心
慈雲山中心 大快活
○中西區
太古廣場栢舍
海富中心
○灣仔區
灣仔街市
軒尼詩大廈 大家樂
○葵青區
活@KCC 龍皇酒家
青衣城 小王牛肉麵
○元朗區
朗屏商場
繽紛購物城
天晴商場 美心MX
仁義大廈 深仔記
天瑞商場
天盛商場
嘉湖新北江商場
元朗廣場 潮館
港鐵元朗站 彩晶軒
○屯門區
新都商場
屯門市廣場1期 霸嗎拉麵
蝴蝶街市
○大埔區
昌運中心 滿腹食堂
大埔廣場 多多車仔麵
儲金閣 譚仔三哥米線
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○西貢區
新都城中心2期 一粥麵
萬年街87-89號 全記海鮮菜館
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月5日）
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