老火湯高脂肪欠營養　營養師：不宜日日飲　每次最多一碗【附煲湯5貼士】 (12:50)

湯渣保留大部分營養

周詠苑指出，老火湯大部分營養殘留在湯渣內，例如薯仔和粟米的碳水化合物、肉類中的蛋白質、蔬菜中的纖維等。一般人以為雞腳湯可補鈣，事實是肉類脂肪會融解在湯水中，大部分鈣質依然留在湯渣內，湯水反而是脂肪高、營養價值低。

煲湯愈久營養流失愈多

周詠苑提醒煲湯不宜超過2小時，因維他命B、維他命C均屬水溶性，容易受高溫破壞。若煲湯時間愈長，流失的維他命愈多，肉類會融解更多脂肪在湯水中。她建議滾湯相對較健康，因時間相對較短。

奶白色湯水是已融解脂肪

坊間不少人以為撇去浮於湯水面層的油脂，就可以避免吸收脂肪，但原來湯水中含有已融解的脂肪，無可避免；尤其是奶白色湯水，脂肪與蛋白質由於乳化作用融在水中，蛋白質黏附在油脂上，形成奶白色的湯。

營養師教5煲湯貼士：

1. 煲骨湯前，宜切除肉類的脂肪及汆水；可選擇瘦肉或豬𦟌，如煲雞湯可先去皮。

2. 將肉類切細件或切片，可減少煲湯的時間。

3. 可選擇海味或豆腐作為蛋白質的選擇。

4. 蔬菜水果因易熟，可在湯水差不多煲好時才放入。

5. 調味前宜先試味，才加入適量的鹽。

營養師貼士：

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