立法會選舉｜曾國衞︰研調整部分功能組別選民資格　境外投票望本屆選舉落實 (20:30)

曾國衞又透露，當局已和警方、廉政公署達成協議，原安排在去年9月的選舉中，執法人員到票站內監察；今年的選舉將有類似安排，點票站亦會加裝閉路電視。

公職人員宣誓修例近完成 擬今年初交立法會審議

政府正研究就《基本法》第104條有關「公職人員宣誓」修例，曾國衞表示，正研究宣誓方式、違反誓言的後果等，目前工作將近完成，期望在今年初呈交立法會審議。至於修例是否涵蓋區議員，曾國衞稱個人認為，區議員毫無疑問屬於「公職人員」，但會否納入本次修例當中則暫時無定案。

多名議員關注「起底」的情況，曾國衞表示，目標在今年內就保障個人資料私隱提出具體的修例建議。政制及內地事務局副局長陳帥夫表示，私隱專員近月不斷致函各社交媒體，約七成涉「起底」的資料已下架，當局正研究修例，賦予私隱專員相關法定權力。

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