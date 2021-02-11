貨車司機涉逾3000萬元搶劫案受審　報案市民稱見可疑蒙面人下車遂抄下車牌 (21:03)

相關報道︰尖沙嘴2000萬元巨額搶劫案 天眼拍下匪徒從後跟蹤一刻（2018年2月9日）

被告為貨車司機簡志成（37歲），被控於2018年2月9日，聯同Thapa Kenis、Muhammad Yamin Butt及其他不知名的人，在尖沙嘴碧仙桃路13號外，搶劫4.5453億日圓現金（約3265萬港元）。

控方開案陳辭稱，尖沙嘴的一間找換店的經理，案發當日早上約11時半與4名同事，帶同兩個共載有4億多日圓現金、分別為黑色及紫色的行李箱，出發到銀行存錢，但步行至碧仙桃路時，有一群蒙面人手持銀色物體，從一輛7人車下車，向經理等人拳打腳踢，並搶走該兩個行李箱，及後返回7人車逃離現場。

控方指稱，警方接報事件後，在全港多處設立路障，最終在美孚新邨外截獲該7人車，將車上的被告拘捕。警方在車上搜出裝有涉案現金的紫色行李箱，以及涉案者的衣物和面罩等；另檢閱被告電話時，發現被告與Muhammad有多次通話紀錄。

在場報警的貨車司機楊凱生作供稱，當時他在堪富利士道，突然聽到一下大力關車門聲，轉頭一望，看到涉案的約5至6名蒙面人下車，跑入附近後巷。他感可疑，故抄下7人車的車牌、顏色及品牌，不久後再次見到該群人拖着兩個行李箱逃走，同時看到有人受傷，故立即報警。案件明（6日）續。

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