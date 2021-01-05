黎智英、李柱銘等8人涉組織未經批准集結　李卓人稱黎智英精神不俗 (19:55)

8名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，8人被控一項組織一個未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結。同案另一被告區諾軒早前已表示會認罪，今天毋須到庭應訊。

李卓人在庭外表示，黎智英表現得平靜、精神不俗，黎智英於犯人欄內由至少4名懲教人員在旁看守，其餘被告都未能進入犯人欄內，因此未有機會與黎智英交談，形容情況不理想，只能拍打玻璃和高舉手臂為黎智英加油，而黎智英亦以心形手勢回應。

李卓人和梁國雄等人下午到庭時，高叫「集會自由 不容剝奪」和「五大訴求 決一不可」等口號，法院一帶有警員佈防。

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