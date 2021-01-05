黎智英、李柱銘等8人涉組織未經批准集結　李卓人稱黎智英精神不俗 (19:55)

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等8人，被指組織及參與前年8月18日維園流水式集會，8人早前否認控罪，案件將於2月16日如期開審，預計審訊10天。案件今（2021年1月5日）於區域法院以閉門方式作審前覆核，由法官胡雅文審理，歷時約個半小時。因涉違反《港區國安法》、上周四（2020年12月31日）遭終審法院下令還押的黎智英，今午由俗稱「鐵甲威龍」的最高保安級別囚車押送到庭應訊。被告之一的李卓人表示黎智英的精神不俗，黎智英亦以心形手勢回應他們為其打氣。
8名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，8人被控一項組織一個未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結。同案另一被告區諾軒早前已表示會認罪，今天毋須到庭應訊。
李卓人在庭外表示，黎智英表現得平靜、精神不俗，黎智英於犯人欄內由至少4名懲教人員在旁看守，其餘被告都未能進入犯人欄內，因此未有機會與黎智英交談，形容情況不理想，只能拍打玻璃和高舉手臂為黎智英加油，而黎智英亦以心形手勢回應。
李卓人和梁國雄等人下午到庭時，高叫「集會自由 不容剝奪」和「五大訴求 決一不可」等口號，法院一帶有警員佈防。
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