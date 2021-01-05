新冠肺炎｜醫管局：加強篩查日間服務病人　到醫院前一兩日需檢測 (17:36)

庾慧玲表示，若病人需定期到醫院接受日間服務，如血液透析，院方會安排他們每周定期檢測，發燒病人則會按情況安排獨立負壓病房接受醫療服務和檢測，其間避免安排膳食；倘病人逗留較長時間，院方會安排輕食，病人需分隔開進食。

至於員工檢測，會按病人風險定優先次序，需照顧免疫力弱病人的員工優先檢測，局方會盡快實施有關措施，預料每兩星期一檢。

對於日間服務病人檢測，庾慧玲稱專家小組有研究不同檢測平台，會檢視如何盡快安排檢測，以免因要檢測而延誤病人接受治療。

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