20歲學生涉管索帶摺刀、拒捕受審　警否認撲跌被告致兩門牙斷裂 (18:30)

民間前年11月11日發起「三罷」，多區發生衝突。20歲學生涉管有索帶、摺刀等，並涉拒捕，被控管有適合作非法用途的工具、管有物品意圖損壞及摧毁財產及抗拒警務人員3罪，案件今（5日）在西九龍裁判法院開審。辯方指出，被告遭警員從後撲倒，致身體多處受傷，包括門牙斷裂；又稱搜出物品的斜肩包不屬於被告，但警員一概否認。
被告陶晉康（20歲）否認於2019年11月11日在旺角洗衣街公園內管有27條索帶、一把摺刀、兩支螺絲批、5把六角匙及一支噴漆，並抗拒執行職務的督察A。
時任西九龍衝鋒隊第一隊指揮官的督察A供稱，當日早上約8時許，約30人在洗衣街公園附近的道路上聚集，A帶隊下車追截，人群立即四散，其中約10人跑入公園。
A表示，他從後追截並捉住被告，惟被告不斷掙扎，兩人雙雙倒地。A跪壓倒在地上的被告，但被告仍嘗試掙脫，後來隊員趕到，A和隊員以警棍擊打被告的兩邊大腿制服他。其後隊員在被告的斜肩包搜出涉案物品。
A在盤問時稱，無留意被告有否受傷。辯方指出，A當時從後撲倒被告，致他身體多處受傷，包括右眼、嘴唇、右手、右腳掌，以及兩隻門牙斷裂，A否認。辯方又稱被告身上沒有斜肩包，是A與隊員在上車前掛在被告身上，A亦否認指控。聆訊明（6日）續。
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