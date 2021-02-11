新冠肺炎｜增32確診包括9源頭不明　澤豐花園澤民樓、寶石戲院大廈A座、寶熙苑榮熙閣須強檢 (20:07)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，多3座大廈須強制檢測，包括屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座、長沙灣寶熙苑榮熙閣。政府晚上刊憲，曾於2020年12月23日至2021年1月5日期間，身處上述3座大廈逾兩小時的人，須於周五（8日）前接受檢測；若他們已於1月3日至5日期間檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

源頭不明個案：

．一名診所登記護士（個案9029）確診，在兩間診所工作，分別位於旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場230室，兩診所共有4名護士兩名醫生，員工會兩邊走。診所暫停營業14日，員工需檢測。染疫護士1月1日感不適，1月2日最後上班，衛生防護中心會通知該護士傳染期曾接觸的病人檢測

．嚴重智障人士宿舍「救世軍長康社區展能暨宿舍服務」一名訓練員（個案9032）確診，兩院友列緊密接觸者須檢疫，宿舍其他人需檢測，會視乎情況再決定是否要全宿舍檢疫

其他個案：

．瑪嘉烈醫院：4名病人和醫護人員確診，昨（4日）已公布初步確診

．將軍澳—藍田隧道地盤增一宗確診，是確診者的家人

另外，張竹君稱公共衛生化驗所和理工大學在輸入病例中，驗出多5人染英國變種新冠病毒，分別從英國、菲律賓、法國經阿姆斯特丹轉機抵港；本港至今有15名確診者驗出英國變種病毒，其中13人由英國抵港；另驗出兩人染南非變種病毒。

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