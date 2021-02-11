李東海小學教師林麗棠校內墮斃　學務主任：與事主會面前後曾致電校長　着她關顧同事情緒 (16:15)

曾擔任15年小學校長的東華三院學務主任（小學）周志堅供稱，他在前年1月上任該職，負責管理東華三院屬下14所小學。事發前一日下午，他收到通知，林麗棠將會到總部，預先致電給羅婉儀詢問她是否知道此事，以及了解學校發生甚麼事。

其後周志堅與事主會面，林麗棠提及因漏發通告而遭羅婉儀責備，亦透露她和對方不咬弦。會面後他再次致電羅婉儀，着她關顧好事主情緒。

家屬代表律師指出，東華三院的投訴制度有保密原則，質疑為何周志堅事前先打電話給羅婉儀，周志堅表示他需確認林麗棠的教師身分，以及了解背景資料。死因裁判官亦提出質疑稱，若要了解背景情況，最直接應該是問事主，周志堅回應稱他都會問事主，但預先了解背景才能對她作恰當回應。

家屬一方律師續稱，周志堅聽完林麗棠訴說，應知道羅婉儀有可能會秋後算帳，周志堅說他對該校了解不多，不知師生關係如何，並堅稱當時他判斷有需要於事後打電話給羅婉儀，「要校長知道有同事唔開心，睇住佢」。他補充說，當時他沒有界定這屬投訴，是憑他的校長經驗作判斷，又稱當時不熟悉處理投訴程序。聆訊明（6日）續。

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