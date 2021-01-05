六旬貨車司機涉遊行中拾磚圖掟警　警長否認誤會 (16:00)

被告曾偉光（62歲），報稱貨車司機，控罪指稱他於2019年10月27日，在旺角亞皆老街新之城外企圖襲擊警長X。控方以防止事主被滋擾及起底為由，早前已申請匿名令，辯方不反對。

警長X供稱，當晚8時許坐警車沿亞皆老街執勤，當時有數百至1000人聚集，地上滿佈磚頭和雜物。警車駛至花園街時，有人將包括磚頭的雜物掟向警車，惟不知誰人掟磚，警車車頭擋風玻璃破裂。警長X下車與同袍護送其他車離開，其間見一男子彎低身，右手拾起磚，X隨即喝止，並用胡椒球槍指向男子，男子將磚舉至膊頭，X覺得男子想掟向他，感到受威脅，故向男子開了5發胡椒球槍，但不清楚有沒有擊中對方，男子其後逃走，警長追上制服他，宣布拘捕後交給警員8427。

辯方盤問X時表示，被告當時右腰間掛有腰包，當時正彎低身拾物品，警長X誤以為他拾起的是磚或石頭，警長X表示不同意。辯方又說，被告被槍指住感到害怕，所以逃走，警長X表示不同意。

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