周梓樂死因庭｜家屬方結案陳辭：專家供辭推論意外墮下不穩妥　沒片段顯示周梓樂曾跨矮牆 (14:39)

鄭淑儀又提到，鄭郁棋列出6個原因推斷周梓樂是自己跨過停車場3樓矮牆墮下。鄭郁棋當時指出，由於周梓樂曾在停車場2樓高層，本在行車路上，但下一鏡頭所見他已在行人路，故推斷周梓樂曾跨過2樓高層的矮牆。鄭淑儀反駁這是大膽預設，因庭上沒有片段顯示周梓樂曾跨過矮牆。

另外，鄭郁棋作供時以事發當晚凌晨1時59分有白衣男人在3樓跨過矮牆險墮下，來假設周梓樂曾做同一動作。鄭淑儀認為以「沒有事實根據的例子套用在周梓樂上，是危險的」。加上當時3樓閉路電視有多段時間未能拍攝到接近周梓樂疑似墮下前的位置，鄭淑儀強調，鄭郁棋所列的6個論點「有好多制肘」。

鄭淑儀其後針對另一專家證人、骨科專科醫生江金富的證供陳辭。她稱江金富曾表示自己按閉路電視逐格畫面，總結周梓樂墮樓時頭部向下，雙腳在空中處於高位。惟她引述鄭郁棋評論同一片段時表示由於片段經過壓縮，不會大膽指出講哪些是手腳。

鄭淑儀又提到，江金富作供時以假人模擬周梓樂墮樓動作，當時基於1時59分白衣男子的動作做多次示範後，假人墮下後頭部向尚德商場，但鄭淑儀指稱周梓樂倒臥時頭部向另一端。鄭淑儀認為江金富做的示範，不能模擬周梓樂由3樓斜路頂端走到矮牆時應有的自然動作。鄭淑儀表示「家屬謹慎地看，如果推論是意外，（家屬）覺得不穩妥」。

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