周梓樂死因庭｜警代表律師：若認為有延誤救援　罪魁禍首是物管公司 (14:55)

熊健民指出，當時在唐明街唐俊街交界阻塞，導致「細搶」消防車進入不到的路口的是示威者，而如果陪審團認為有延誤救援，「罪魁禍首應是廣盈閣的物業管理公司」，因他們容許在緊急事故的消防閘前有違泊車輛，阻止救護車駛到肇事停車場。

家屬代表律師在結案陳辭中多次提及證供中有「消失的8秒」，無法顯示周梓樂由停車場3樓斜路頂端到墮下期間發生的事。熊健民反問「是否因為『消失8秒』，就不可基於其他證供作合理推論？」。他表示，死因裁決是否屬於意外，所需的舉證責任，並非作結論時是否穩妥，而是相對可能性，即當意外的可能性大於其他情况，就可達成裁決。

庭上多次關注周梓樂墮下時的姿勢，熊健民表示如果有人絆到，「左腳絆右腳，右腳絆左腳不是重要」，「如果我們接受周梓樂的事故沒有任何其他原因，是否要接受他跳過矮牆？」

另外，代表消防處的大律師陸栩然陳辭時總結當晚消防及救護行動，強調當時救護員是希望盡快去到周梓樂身邊。研訊周四（7日）續，死因裁判官會引導陪審團，之後陪審團將退庭商議裁決。

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