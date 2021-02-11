主教山配水庫｜水務署展開臨時加固整理工程　膠圍欄圍封準備修葺【短片】 (15:45)

【15:45更新】下午近3時，有多名政府人員進入工地視察，眾人未有回應記者提問便離開；他們乘坐的座駕涉違泊被警員「抄牌」。

深水埗區議員何啟明表示，昨日收到消息水務署會派員到工地視察，但當局未有知會區議會；他今午於工地外碰見該批相信是政府人員時，對方亦不發一語，何啟明批評當局做法「唔透明，態度令市民唔信政府」。

何啟明指出，主教山配水庫一事廣受街坊關注，深水埗區議會早前去信水務署及古蹟辦，邀請他們出席原訂於下周二（12日）的會議，講解配水庫事宜，惟兩個部門未有回應，區議會更收到民政事務署通知，當日將不會提供秘書處服務，何啟明質疑政府做法不明所以。

他批評政府保育往績差，稱「你話畀大家聽點處理，大家得個知字唔使估估吓。」

【13:32】記者今早約10時抵達主教山配水庫附近了解，配水庫工地已圍起最少兩重鐵欄，並掛有多張告示，警告市民切勿進入工地範圍，現場未見有街坊圍觀。工地內則有數名身穿反光衣的工人正在工作。

從現場所見，配水庫內石柱大致完好，工人以膠圍欄圍封在清拆工程中遺下的石堆，以及搭建流動工作台準備修葺。

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