運輸署通知車主被查冊　林鄭：保護市民不遭起底　與新聞自由、通風報信無關【短片】 (11:34)

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林鄭月娥表示，公眾查冊通常有特定目的，如做買賣或特別事情需知道政府資料，但她相信查冊一般不包括調查式甚至起底式工作，「我唔係話傳媒係做緊呢啲工作」，並稱新聞工作者可繼續按法例和程序查冊。

林鄭月娥說，運輸署只是通知車主其資料被查看，「唔係好過分的要求，係我認為相當合理的要求」。

她引述私隱專員的言論稱，兩、三年前公眾應無想過「好多個人資料被武器化」，有時私隱專員無足夠法定權力處理；她稱，當發生了一些新事情影響部分市民，政府有責任在法律框架下、不完全偏離原本制度設計的目的保護這些人，反問「有咩錯呢？我睇唔到」。

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