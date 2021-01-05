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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:43)

本港周一（2021年1月4日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月29日至2021年1月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。20:07報道：增32確診包括9源頭不明 澤豐花園澤民樓、寶石戲院大廈A座、寶熙苑榮熙閣須強檢

○油尖旺區

油麻地街市

新東海商業中心

始創中心 海港酒家

莊士倫敦廣場 新新酒樓

港威商場 Cova Ristorante & Caffe

○深水埗區

南昌薈

保安道市政大廈

荔枝角道323號 康瑞甜品

○觀塘區

麗港城商場

鯉魚門市政大廈

大本型 客家好棧

○九龍城區

海悅廣場 囍宴

九龍城市政大廈

福佬村道 海景粥店茶餐廳

土瓜灣市政大廈暨政府合署

何文田廣場

何文田街市 樂家粥館

欣榮花園商場

黃埔新天地

8度海逸酒店 8度餐廳

○黃大仙區

現崇山商場

樂富廣場 名苑酒家

黃大仙中心南館 麥當勞

利景工業大廈 永發飲食中心

○中西區

太古廣場栢舍

○南區

奧華行旅．香港仔

○葵青區

青衣城 小王牛肉麵

○荃灣區

8咪半

灣景廣場購物中心

○元朗區

元朗廣場 潮館

港鐵元朗站 彩晶軒

○屯門區

蝴蝶街市

○沙田區

美田商場 新城餐廳

○西貢

新都城中心1期 海港酒家

新都城中心2期 一粥麵

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月4日）

新冠肺炎 確診個案：

屯門醫院外判員工初步確診　佛教醫院再增一男病人初確

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新冠肺炎 抗疫防疫：

醫管局：加強篩查日間服務病人　到醫院前一兩日需檢測

瑪嘉烈醫院新增流動採樣站 今起至周五供作人員、訪客及病人檢測

八成半強制檢測大廈居民完成測試　5.5萬人錄16宗陽性個案

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