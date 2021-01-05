新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:43)

本港周一（2021年1月4日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月29日至2021年1月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。20:07報道：增32確診包括9源頭不明 澤豐花園澤民樓、寶石戲院大廈A座、寶熙苑榮熙閣須強檢
○油尖旺區
油麻地街市
新東海商業中心
始創中心 海港酒家
莊士倫敦廣場 新新酒樓
港威商場 Cova Ristorante & Caffe
○深水埗區
南昌薈
保安道市政大廈
荔枝角道323號 康瑞甜品
○觀塘區
麗港城商場
鯉魚門市政大廈
大本型 客家好棧
○九龍城區
海悅廣場 囍宴
九龍城市政大廈
福佬村道 海景粥店茶餐廳
土瓜灣市政大廈暨政府合署
何文田廣場
何文田街市 樂家粥館
欣榮花園商場
黃埔新天地
8度海逸酒店 8度餐廳
○黃大仙區
現崇山商場
樂富廣場 名苑酒家
黃大仙中心南館 麥當勞
利景工業大廈 永發飲食中心
○中西區
太古廣場栢舍
○南區
奧華行旅．香港仔
○葵青區
青衣城 小王牛肉麵
○荃灣區
8咪半
灣景廣場購物中心
○元朗區
元朗廣場 潮館
港鐵元朗站 彩晶軒
○屯門區
蝴蝶街市
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○西貢
新都城中心1期 海港酒家
新都城中心2期 一粥麵
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月4日）
新冠肺炎 確診個案：
新冠肺炎 抗疫防疫：
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