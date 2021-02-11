主教山配水庫｜水務署確認食水減壓缸1904年落成　明起展開臨時加固整理工程 (22:22)

水務署稱，減壓缸整體結構完整。臨時加固工程主要包括支撐減壓缸頂部有潛在鬆脫可能的混凝土板塊、磚拱，以及其他有潛在危險的結構部分，以保持減壓缸結構穩定，並提高工地安全。

臨時整理工程包括提供適當的臨時上落通道以方便工作人員視察；安裝臨時排水設施，疏導雨水以防止水浸；整理和保護較早前拆除的破碎石塊磚頭以便將來用作復修；以及在減壓缸頂部洞口設置臨時覆蓋物，以防止內部結構暴露於陽光下和出現其他風化影響。

水務署已修復減壓缸工地的圍欄，並加強保安。署方稱由於工地有一定程度潛在危險，呼籲市民切勿擅自進入工地。

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