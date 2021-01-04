3人擲竹枝到東鐵線路軌　危及他人安全罪成還押候判 (20:15)

4名被告依次為王文琦（17歲）、何頌絃（23歲）、郭力豪（27歲）及呂駿豪（21歲）。首3名被告同被控於2019年11月11日，在大埔公路元州仔段一條天橋上，投擲竹枝到港鐵東鐵線路軌，被控有意圖地將物品擲於鐵路上罪，以及屬交替控罪的危及他人的安全罪。呂駿豪則被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，即管有槌、萬用刀和鉗等。

裁判官裁決指出，涉案者將竹枝擲到路軌，雖控方無法證明各人於案發時的行為，但竹枝長約1米，直徑約5厘米，明顯危及他人安全，故裁定王文琦、何頌絃及郭力豪罪成。裁判官續稱，有40至50支又長又粗的竹枝落在路軌上屬嚴重情況，監禁無可避免，只視乎刑期長短，下令3人還押至本月18日判刑，其間為王文琦索取更生中心報告、為何頌絃和郭力豪索取背景報告。

至於呂駿豪的一項控罪，裁判官表示，雖然被告遭警員追截時有逃跑是形迹可疑，但其被捕地點與擲竹枝的火車橋有一段距離，加上呂駿豪的上司作供時證實涉案工具是工作所需，故裁定呂駿豪罪名不成立。

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