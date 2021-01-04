兩少年涉管萬用刀索帶等受審 (20:00)

首被告為學生周銘鴻（17歲），次被告為16歲男生。周銘鴻被控於2019年11月11日，在鰂魚涌康怡廣場北座外，管有一把可摺萬用刀；16歲男生被控在同日同地，管有3包膠索帶及一把螺旋鉗。

拘捕首被告的警員蔡志輝供稱，當日早上約9時45分，得悉有人在康怡廣場外堵路，乘警車與同袍到場時，看到十多名黑衣人在該處的行人路上向西奔跑，警車上前爬頭後，他和警員下車追截他們，隨後警長梅劍輝用胡椒噴劑噴向首被告的臉，並將他制服及索上膠索帶。

蔡志輝指出，他為首被告清洗眼及頸部後，首被告表示沒有不適及不需送院，其後搜查其背包，發現涉案萬用刀、泳鏡、望遠鏡等物品。蔡志輝相信首被告有堵路，查問他「啱啱見到警察做乜嘢走？」，他回答「驚警察。」蔡志輝再問「走之前做緊乜嘢？」他表示「掟啲嘢去馬路，堵吓路。」蔡志輝另指着其他遭截停的人問首被告「有冇份？」，他有點頭，但再問及為何帶備萬用刀時，他沒有回應，最後將首被告拘捕。審訊周四（7日）續。

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