學生搜出士巴拿控管攻擊性武器　警供稱被告與多名黑衣人路中心聚集 (19:47)

被告為學生周智宏（17歲），報稱居於紀律部隊宿舍，被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有一個士巴拿、一把燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。

拘捕被告的警員洪傳衍供稱，當日早上約7時，他與其他警員乘警車到筲箕灣巴士總站附近，因該處有磚頭、欄杆等雜物堵路，他與另一名警長下車打算清路障，看到20米外近南安街，約有10名黑衣人在馬路中心路障處聚集。該批黑衣人看到警員後四散，他及另一名警長追截其中一人，即身穿黑衣褲鞋、背黑背包的被告。

洪傅衍續稱，被告跑到愛秩序街遊樂場的殘疾人士廁所後，進入廁所及上鎖，他及另一名警長遂在廁所門外戒備，並要求被告開門，被告起初沒有回應，但數分鐘後自行開門。他隨後在被告的背包內搜出涉案物品，但在詢問被告物品的用途時，被告支吾以對，最終他將被告拘捕帶返警署。案件下午續審。

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