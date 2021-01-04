學生搜出士巴拿控管攻擊性武器　警供稱被告與多名黑衣人路中心聚集 (19:47)

2019年11月11日有市民在多區發起反修例「三罷」行動，其中一名報稱居於紀律部隊宿舍的17歲少年，涉嫌於筲箕灣愛秩序灣遊樂場的公廁外，遭搜出士巴拿及燒烤鉗等物品，被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，案件今（4日）在東區裁判法院開審。拘捕被告的警員稱，被告遭警方追截時，一度跑進殘疾人士公廁內躲藏。
被告為學生周智宏（17歲），報稱居於紀律部隊宿舍，被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有一個士巴拿、一把燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。
拘捕被告的警員洪傳衍供稱，當日早上約7時，他與其他警員乘警車到筲箕灣巴士總站附近，因該處有磚頭、欄杆等雜物堵路，他與另一名警長下車打算清路障，看到20米外近南安街，約有10名黑衣人在馬路中心路障處聚集。該批黑衣人看到警員後四散，他及另一名警長追截其中一人，即身穿黑衣褲鞋、背黑背包的被告。
洪傅衍續稱，被告跑到愛秩序街遊樂場的殘疾人士廁所後，進入廁所及上鎖，他及另一名警長遂在廁所門外戒備，並要求被告開門，被告起初沒有回應，但數分鐘後自行開門。他隨後在被告的背包內搜出涉案物品，但在詢問被告物品的用途時，被告支吾以對，最終他將被告拘捕帶返警署。案件下午續審。
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