16歲少年稱身分證照片肥胖「醜怪」　微信買假證認罪判緩刑 (19:30)

16歲被告報稱學生，控罪指他於2020年8月19日在港鐵大埔墟站A2出口，無合法權限或合理辯解而管有偽造身分證。

辯方指出，當日被告遭警員截查時是出示真身分證，假身分證在搜身時跌在地上才被揭發，被告當時和盤托出，是出於好奇心和貪玩，以800元人民幣透過微信購買假身分證，被告解釋當時的兒童身分證，樣子不成熟和肥胖，顯得「醜怪」。

辯方求情時稱，被告父母於2013年申請投資移民來港，去年住滿7年可申請永久性居民身分，沒有偽造身分的必要。被告在內地長大後到加拿大讀書，其後回港就讀國際學校時，被同學恥笑其身分證上的樣貌，為了有更好的外表，他兩年間減去50磅，假身分證給予他心靈上的慰藉，但從來沒有用以作非法行為。

蘇官表示，上訴法庭有明確指引，稱有關罪行一旦認罪，將判處即時監禁1年，以打擊偽造他人身分證的非法勞工，但考慮被告的年齡不需工作，亦相信他沒有進一步犯罪意圖，因被告將到外國讀書，感化令和社會服務令均不適合，故判處被告3個月監禁、緩刑3年。

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