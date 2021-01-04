運輸工涉拒捕、管激光筆罪脫　官稱警員口供不合理 (19:15)

運輸工人陳卓傑（49歲）原被控2019年9月22日在港鐵太子站外攜有1個能發出激光光束的裝置，以及抗拒警員24241。

控方指稱被告在警署內被搜出激光筆後情緒激動，其後掙脫警員和斥對方「死黑警收皮啦」，裁判官施祖堯指出，警員當時在電梯大堂對被告進行搜身，惟該處相距搜身室只是「右轉過兩道門」，警員的解釋亦難以理解。

施官又指出，被告當時單人匹馬，在3名警員押解下到達警署，認為任何人面對該情況時，均不會覺得自己有機會逃離警署，加上辯方曾投訴警員對被告使用不當武力，認為警員的證供不合理，拒絕接納其口供。

至於被告辯稱管有激光筆用以照射貨物的說法，施官認為說法同樣不合理，質疑電筒應為更方便和合適的工具，惟因控方未有證據證明被告曾與警方對峙，或有意用激光筆行使武力，裁定被告罪名不成立。