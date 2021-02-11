理大生非法集結管噴漆判入更生中心　被告憂礙實習冀判監　官：礙於年齡限制 (18:56)

被告蔡頌希（20歲）為理工大學物理治療系三年級學生，被控前年12月31日在旺角彌敦道與荔枝角道交界參與非法集結，以及管有兩支噴漆。他早前因管有一把剪鉗，被控「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪」，但因控方未能成功證明其意圖而被裁定罪名不成立。

辯方呈上3名大學教授和講師為被告撰寫的求情信，透露3人得悉本案後，主動聯絡被告的家人，以及為被告寫信。信中形容被告積極向社會推廣健康知識，亦成功考入競爭激烈的學系，期望被告在學業方面有好的發展。

辯方又稱，被告今年5月需進行實習，希望法庭判處短期監禁，以盡快進行實習。惟裁判官施祖堯表示，鑑於年齡限制，假如有其他合適選項，法庭不得將被告判監，又認為被告入住更生中心2至5個月後，一般會搬至中途宿舍，屆時有機會如期進行實習。

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