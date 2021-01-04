瑪嘉烈醫院內科日間病房爆疫　袁國勇料空氣傳播致1傳4 (23:40)

袁國勇表示，該66歲女病人去年12月28日入院接受化療，在醫院期間曾發燒，醫生為其檢本未發現有其他可疑病徵，安排她到內科日間病房「吊補骨針」，病人在病房逗留5.5小時期間曾除口罩用膳約半小時，相信病毒經空氣傳播。

瑪嘉烈醫院表示，該66歲女病人於今年1月1日因家人確診被列為密切接觸者，以及出現呼吸困難症狀，入院隔離治療，檢測結果初步陽性，病人其後情況惡化，需用高濃度氧氣維持呼吸，現時在深切治療部留醫，情況危殆。醫院15名職員、23名病人，以及兩名陪同病人求診的人被列為緊密接觸者，需接受14日的隔離檢疫，有關調查工作仍在進行。

袁國勇稱，不排除有更多醫護及病人受感染。他建議，所有前往日間病房的人需於求診前72小時進行新冠病毒病檢測，又建議如求診者有發燒症狀，不要在日間病房進行醫療程序，需入住監察病房或隔離病房，以及盡量不在病房用膳，或縮短病人除口罩用膳時間，以降低病毒傳播風險。

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