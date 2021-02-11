李東海校教師校內墮斃　同校教師稱林麗棠常被前校長召見後「爆喊」　認為是「精神虐待」 (16:18)

教師郭靄怡憶述，案發前一天，林麗棠遭羅婉儀召見後躲到常識室，坐在地下大哭，她在旁安慰林麗棠，其間林麗棠稱校長要求她一力承擔漏發通告的責任，又稱「我死喇，校長今次真係叫我自動辭職呀」、「今次我要同佢同歸於盡」。

郭靄怡與林麗棠食過午飯後，送她前往乘車。下午一名勞姓主任跟她說「校長知阿棠去東華投訴，佢好嬲呀𠵱家」，並要求她不要說出去。翌日早上她在教員室見過林麗棠一面後，不久便發生墮樓事件。

郭靄怡供稱，她經常見到林麗棠在校長室出來後「爆喊」，亦親眼見證羅婉儀如何責罵林麗棠，她認為羅婉儀給予林麗棠的工作量不合理。

被問到校長評分低一事，郭靄怡稱羅婉儀經常在大會對教師說難聽的話，例如「八號風球你班老師都要翻嚟開門，死咗會有保險賠畀你」，反問這樣如何叫老師評她高分。

另一教師吳婉萍則批評羅婉儀如「一言堂」，不聽他人意見，教師均不滿其管治能力。被問到為何不向校董會反映，吳婉萍稱「校長都喺校董會入面，講咗唔知自己有咩下場」。至於東華三院的投訴機制，她亦擔心若投訴不被接納，會遭秋後算帳。聆訊午續。

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